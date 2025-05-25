Унаслідок нічної атаки на Київ у КНУ ім. Шевченка четверо травмованих і пошкоджено гуртожитки

У ніч проти неділі, 25 травня під час атаки ворожих безпілотників один із Шахедів пошкодив три гуртожитки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Удар беспілотників 25 травня: наслідки

Згідно з повідомленням на офіційній сторінці вишу у Facebook, уламки БпЛА поцілили по газовій трубі, що призвело до займання. Унаслідок цього постраждали три гуртожитки та центр харчування університету.

– У ніч проти неділі, під час чергової повітряної атаки на Київ, уламки збитого російського БпЛА типу Шахед впали біля будівлі одного з гуртожитків університету. Внаслідок удару було пошкоджено газову трубу, виникла пожежа. Також зазнали ушкоджень два сусідні гуртожитки та університетський центр харчування, – йдеться в офіційному повідомленні КНУ.

Завдяки злагодженій роботі ДСНС, Київгазу, поліції та медичних служб, пожежу оперативно ліквідували.

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Четверо студентів звернулися по медичну допомогу з легкими травмами – госпіталізація не знадобилася.

Ті, хто пережив сильний стрес, отримали підтримку психологів університету.

Після перевірки приміщень вибухотехніками мешканцям гуртожитків запропонували організоване переселення.

Наразі триває ліквідація наслідків удару: господарські служби, волонтери та адміністрація вишу займаються прибиранням, документуванням пошкоджень і збором інформації про втрати особистих речей студентів.

Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

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