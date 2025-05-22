РФ атаковала Украину баллистикой и 128 дронами: сколько целей обезврежено

Во время ночной атаки на Украину российские войска применили баллистическую ракету Искандер-М, а также 128 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась с 00:30 22 мая.

За это время российские войска атаковали из района Таганрога баллистической ракетой Искандер-М, а с Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда (что во временно оккупированном Крыму) – 128 дронами.

Сейчас смотрят

Воздушное нападение до 11:00 отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В конце концов 112 вражеских БпЛА были обезврежены на Востоке, Севере, Юге и Центре страны.

74 были сбиты огневыми средствами поражения, 38 были локационно утрачены или подавлены средствами РЭБ (обошлось без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровщина, Донетчина, Харьковщина и Николаевщина.

О ликвидации баллистической ракеты в Воздушных силах ВСУ не сообщали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 184-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.