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3 мин.

В Швейцарии обвал ледника вызвал масштабное наводнение: 90% села уничтожено

Швейцарія Альпи стихійне лихо
Фото: Pixabay

В Швейцарских Альпах откололась огромная часть ледника, в результате чего селевой поток разрушил 90% всех зданий в деревне.

Трагедия в Блаттене

Местность, которая еще неделю назад была оазисом спокойствия и природы, теперь напоминает поле битвы между горами и людьми.

Огромная масса льда, камней и почвы с глухим грохотом сошла со склонов Швейцарских Альп и буквально стерла с карты живописное село Блаттен.

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Все началось с ледника Берч. Геологи давно предупреждали об опасности — и 18 мая власти приказали эвакуировать местных жителей.

Прогноз сбылся с жуткой точностью: часть ледника оторвалась, вызвав поток, который буквально смыл все на своем пути.

Руины деревянных домов, торчащие из глинистого потока, — единственное напоминание о том, что здесь когда-то жили люди.

— Мы потеряли свое село. Но мы его отстроим, — сказал мэр Блаттена Маттиас Белльвальд.

По словам представителя власти кантона Вале Маттиаса Эбенера, более 300 человек были эвакуированы еще до трагедии, но один человек пропал без вести. Несмотря на это, спасатели не теряют надежды найти пострадавшего.

Власти перекрыли главные дороги в долину, а спасательные службы призывают людей держаться как можно дальше от зоны бедствия.

Сейчас инженеры и геологи внимательно следят за склонами — ситуация до сих пор остается нестабильной.

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Источник: The Guardian
Льодовики, Наводнение, Швейцария
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