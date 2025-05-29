У Швейцарії обвал льодовика спричинив масштабну повінь: 90% села знищено

У Швейцарських Альпах відкололася величезна частина льодовика, внаслідок чого селевий потік зруйнував 90% усіх будівель у селі.

Трагедія у Блаттені

Місцевість, яка ще тиждень тому була осередком спокою та природи, тепер нагадує поле бою між горами і людьми.

Величезна маса льоду, каміння та ґрунту з глухим гуркотом зійшла зі схилів Швейцарських Альп і буквально стерла з мапи мальовниче село Блаттен.

Зараз дивляться

Все почалося з льодовика Берч. Геологи давно попереджали про небезпеку — і 18 травня влада наказала евакуювати місцевих жителів.

Прогноз справдився з моторошною точністю: частина льодовика відірвалася, спричинивши потік, який буквально змив усе на своєму шляху.

Руїни дерев’яних будинків, що стирчать із глинистого потоку, – єдине нагадування про те, що тут колись жили люди.

— Ми втратили своє село. Але ми його відбудуємо, — сказав мер Блаттена Маттіас Белльвальд.

За словами представника влади кантона Вале Маттіаса Ебенера, понад 300 людей евакуювали ще до трагедії, але одна людина зникла безвісти. Попри це, рятувальники не втрачають надії знайти постраждалу особу.

Влада перекрила головні дороги до долини, а рятувальні служби закликають людей триматися якомога далі від зони лиха.

Наразі інженери й геологи уважно стежать за схилами — ситуація досі залишається нестабільною.

Джерело : The Guardian

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.