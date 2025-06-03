Ночная атака на Чернигов: дроны попали в дома, школу и предприятие, есть раненые
Во время ночной атаки 3 июня с использованием дронов типа Герань-2 в Чернигове зафиксировано попадание в многоэтажку, частные дома, учебное заведение и промпредприятие.
Ночная атака на Чернигов 3 июня
Как сообщили глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и начальник ГВА Дмитрий Брижинский, в результате обстрела города ударными дронами повреждены многоэтажки, школа, несколько магазинов, дома в частном жилом секторе — один из них полностью сгорел.
Также российские дроны попали в промышленное предприятие — сейчас спасатели локализуют пожар.
К сожалению, во время ночной таки дронов на Чернигов ранены четыре человека — двое мужчин и две женщины.
Всех пострадавших госпитализированы в больницу. У обоих мужчин — тяжелые ранения.
На местах попаданий развернут штаб по ликвидации последствий.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: В’ячеслав Чаус, Дмитро Брижинський