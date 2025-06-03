Ночная атака на Чернигов: дроны попали в дома, школу и предприятие, есть раненые

Во время ночной атаки 3 июня с использованием дронов типа Герань-2 в Чернигове зафиксировано попадание в многоэтажку, частные дома, учебное заведение и промпредприятие.

Ночная атака на Чернигов 3 июня

Как сообщили глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и начальник ГВА Дмитрий Брижинский, в результате обстрела города ударными дронами повреждены многоэтажки, школа, несколько магазинов, дома в частном жилом секторе — один из них полностью сгорел.

Также российские дроны попали в промышленное предприятие — сейчас спасатели локализуют пожар.

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К сожалению, во время ночной таки дронов на Чернигов ранены четыре человека — двое мужчин и две женщины.

Всех пострадавших госпитализированы в больницу. У обоих мужчин — тяжелые ранения.

На местах попаданий развернут штаб по ликвидации последствий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: В’ячеслав Чаус, Дмитро Брижинський

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