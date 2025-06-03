Нічна атака на Чернігів: дрони влучили в будинки, школу та підприємство, є поранені

Під час нічної атаки 3 червня з використанням дронів типу Герань-2 у Чернігові зафіксовано влучання у багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад та промпідприєство.

Нічна атака на Чернігів 3 червня

Як повідомили глава Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус та начальник МВА Дмитро Брижинський, внаслідок обстрілу міста ударними дронами пошкоджено багатоповерхівки, школа, кілька магазинів, будинки у приватному житловому секторі – один з них повністю згорів.

Також російські дрони влучили у промислове підприємство – наразі рятувальники локалізують пожежу.

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На жаль, під час нічної таки дронів на Чернігів поранено чотирьох людей – двох чоловіків та двох жінок.

Усі х постраждалих госпіталізовано до лікарні В обох чоловіків – тяжкі поранення.

На місцях влучань розгорнуто штаб із ліквідації наслідків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 196-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: В’ячеслав Чаус, Дмитро Брижинський

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