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1 мин.

РФ атаковала предприятие на Черниговщине: в огне — почти 7 тыс. квадратов площади

РФ атаковала предприятие на Черниговщине: в огне — почти 7 тыс. квадратов площади
Фото: ГСЧС

Сегодня утром россияне нанесли удар по одному из предприятий Черниговской области — там возник масштабный пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Удар по предприятию Черниговской области: что известно

Сейчас спасатели смогли локализовать пожар на площади 6800 кв. м. Угрозы дальнейшего распространения огня нет.

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Больше подробностей о происшествии пока нет.

Источник: ГСЧС
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