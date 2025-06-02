Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.
РФ атаковала предприятие на Черниговщине: в огне — почти 7 тыс. квадратов площади
Сегодня утром россияне нанесли удар по одному из предприятий Черниговской области — там возник масштабный пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Удар по предприятию Черниговской области: что известно
Сейчас спасатели смогли локализовать пожар на площади 6800 кв. м. Угрозы дальнейшего распространения огня нет.
Сейчас смотрят
Больше подробностей о происшествии пока нет.
Источник: ГСЧС
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.