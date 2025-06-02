РФ атаковала предприятие на Черниговщине: в огне — почти 7 тыс. квадратов площади

Сегодня утром россияне нанесли удар по одному из предприятий Черниговской области — там возник масштабный пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Удар по предприятию Черниговской области: что известно

Сейчас спасатели смогли локализовать пожар на площади 6800 кв. м. Угрозы дальнейшего распространения огня нет.

Сейчас смотрят

Больше подробностей о происшествии пока нет.

Источник : ГСЧС

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.