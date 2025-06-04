Атака на Новобаварский район Харькова: в городе масштабные пожары, есть пострадавший

Российские войска совершили очередную ночную атаку на Харьков. В ночь на 4 июня город подвергся комбинированной атаке – враг использовал дроны и ракеты. К сожалению, есть разрушения и пострадавший.

Атака на Новобаварский район Харькова: что известно

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что россияне выпустили по городу две ракеты и восемь дронов типа Shahed, один не взорвался.

По его словам, враг атаковал гражданские объекты: предприятия, жилые дома, станцию техобслуживания и парк. Всего было попадание по семи разным местам.

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— Полтора часа — с 02:29 до 03:57 — сегодня ночью продолжалась атака на Харьков с воздуха. Пострадал один район — Новобаварский, — сообщил Терехов.

После ночной атаки, как сообщил Терехов, поврежден цех одного из гражданских предприятий.

Еще одно предприятие загорелось — огонь охватил большую площадь. Пострадал 30-летний мужчина, его состояние стабилизировали врачи.

В одном месте дрон попал в землю, из-за чего выгорело около 600 квадратных метров травы, повреждена электросеть.

Как уточнили в ГСЧС Украины, в Новобаварском районе Харькова загорелись производственное и складское здания, а также станция технического обслуживания.

Кроме того, из-за попадания дрона загорелся частный дом площадью 100 квадратных метров, гараж, флигель, а также пострадало еще семь домов рядом.

Еще один пожар возник в здании СТО, площадью 200 квадратных метров.

Также, в селе Циркуны Харьковского района в результате ночного обстрела вспыхнул жилой дом площадью 250 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Над ликвидацией последствий ночной атаки на Харьков и область работают профильные службы и волонтеры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 197-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская областная прокуратура

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