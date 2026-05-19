Июнь — это начало лета, когда многие люди заранее планируют свои выходные. В этот период украинцы обычно выделяют время для отдыха на природе, поездок на дачу, встреч с семьей или друзьями.

Есть ли дополнительные выходные в июне 2026 года

В июне 2026 года в Украине отмечают несколько значимых государственных и религиозных дат.

Одним из первых важных событий является Троица, которую в 2026 году православные верующие отмечают 31 мая. В мирное время следующий день, а именно 1 июня, обычно стал бы дополнительным выходным. Однако сейчас эта практика не применяется.

Еще одна праздничная дата — День Конституции Украины, который ежегодно приходится на 28 июня. В 2026 году это воскресенье, поэтому ранее предусмотренный перенос выходного на понедельник (29 июня) также не действует.

В условиях военного положения в Украине временно изменен подход к праздничным и нерабочим дням. Это регулируется Законом Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, который позволяет работодателям применять обычный рабочий режим даже в дни, которые ранее считались праздничными или подлежали переносу.

В настоящее время нормы об автоматических дополнительных выходных (если праздник приходится на выходной день) не действуют. Такие ограничения также согласуются с положениями статьи 64 Конституции Украины, которая позволяет временно ограничивать отдельные трудовые права граждан во время военного положения.

Сколько выходных в июне 2026 года

Несмотря на наличие праздничных дней, календарь месяца остается привычным для пятидневной рабочей недели:

количество рабочих дней в июне: 22.

количество выходных дней в июне 2026 года: 8.

