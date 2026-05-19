В Эстонии впервые сбили дрон, залетевший в воздушное пространство на территорию страны. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия продолжает перенаправлять дроны в воздушное пространство стран Балтии при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает Delfi. Спикер МИД Георгий Тихий прокомментировал сбивание дрона над территорией Эстонии.

В Эстонии сбили беспилотник 19 мая 2026

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил журналистам, что сегодня около полудня в воздушное пространство Эстонии залетел неизвестный дрон. Его удалось зафиксировать, потому в регионе объявили воздушную тревогу.

Сейчас смотрят

По информации эстонских СМИ, балтийская противовоздушная оборона сбила беспилотник над озером Виртсярв.

Вскоре Силы обороны разослали сообщения о том, что прошла угроза дронов в южной части Эстонии.

Согласно предупреждению, воздушная угроза в Эстонии касалась уездов Тартумаа, Йигевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вирумаа и Пилвамаа.

– Впервые мы сами сбили дрон, – подчеркнул министр обороны Эстонии.

По его словам, вероятно, речь идет о якобы дроне украинского происхождения, который направлялся к целям на территории России. Больше деталей выяснят Военно-воздушные силы и полиции безопасности Эстонии.

МИД Украины об уничтожении дрона в Эстонии

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Россия продолжает перенаправлять дроны в воздушное пространство стран Балтии с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

По его словам, Москва делает это намеренно, совмещая эти действия с усилением российской пропаганды.

– Мы просим прощения в Эстонии и всех наших балтийских друзей за такие непреднамеренные инциденты. Наши профильные институты находятся в тесном сотрудничестве, чтобы разобраться в каждом частном случае и найти пути предотвращения таких ситуаций, в частности, при непосредственном участии экспертных групп, – сказал он.

В МИД в очередной раз подчеркнули, что Эстония, Латвия, Литва и Финляндия никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство для ударов по РФ, несмотря на утверждение российской пропаганды.

Кроме того, Украина никогда не обращалась с подобными запросами, утверждает спикер МИД.

Как отметил Тихий, Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. По его словам, легитимные военные цели расположены в России, поэтому Украина используем российское воздушное пространство, чтобы поразить их.

По мнению спикера МИД, россияне не имеют никакого права винить Украину, страны Балтии или Финляндию в последствиях собственных действий и своей агрессивной войны. Он поблагодарил партнеров Украины в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве за поддержку и солидарность.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.