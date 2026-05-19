Кремль надеется, что война на Ближнем Востоке и проблемы с поставками энергоносителей сделают Китай более сговорчивым в переговорах по новому российскому газопроводу.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российскому правительству.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина о газопроводе Сила Сибири-2

По данным агентства, Россия рассчитывает использовать напряжение на энергетических рынках из-за конфликта на Ближнем Востоке для активизации переговоров с Китаем по газопроводу Сила Сибири-2.

Речь идет о масштабном проекте трубопровода, который должен соединить Сибирь с Китаем через территорию Монголии.

В Кремле подтвердили, что тема нового газопровода будет одной из ключевых во время переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

— Проект газопровода есть на повестке дня, и мы намерены серьезно его обсудить, — заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

По его словам, российский президент и китайский лидер проведут переговоры в среду, а вечером продолжат общение в неформальной атмосфере.

После полномасштабного вторжения в Украину и потери значительной части европейского рынка газа Россия все больше зависит от Китая.

В Bloomberg отмечают, что Москва стремится компенсировать потери от сокращения поставок в Европу за счет азиатского направления.

По данным источников, Газпром уже сделал Китаю “очень конкурентное” предложение по цене на газ для нового трубопровода.

В то же время Пекин пока не спешит окончательно согласовывать проект, хотя в последние месяцы китайская сторона начала активнее интересоваться переговорами.

Аналитики считают, что война в Иране и риски для Ормузского пролива могут подтолкнуть Китай к поиску более стабильных сухопутных маршрутов поставок энергоносителей.

В материале Bloomberg отмечается, что Россия в значительной степени полагается на сотрудничество с Китаем для смягчения последствий западных санкций.

По данным европейских чиновников, более 90% санкционных технологий Россия сейчас получает именно через Китай.

В то же время Пекин пытается балансировать между поддержкой партнерства с Москвой и нежеланием слишком открыто ассоциироваться с войной РФ против Украины.

Ранее в Кремле официально подтвердили, что Владимир Путин 19-20 мая посетит Пекин по приглашению Си Цзиньпина.

Во время переговоров стороны планируют обсудить стратегическое партнерство, энергетику, логистику, международную политику и новые экономические проекты между Россией и Китаем.

