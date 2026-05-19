Прожиточный минимум в Украине: что изменилось в 2026 году
С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу обновленные показатели прожиточного минимума. В связи с пересмотром социальных стандартов изменились размеры пенсий, государственной помощи и других выплат, привязанных к этому показателю.
После повышения часть украинцев получила автоматическое увеличение социальных выплат без необходимости дополнительно обращаться в государственные органы.
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2026 году
После обновления общий прожиточный минимум в Украине вырос до 3 209 грн. По сравнению с 2025 годом показатель повысился на 289 грн.
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2026 году установлен в размере 3 328 грн.
Размеры прожиточного минимума в Украине для детей разного возраста
Также были пересмотрены суммы для отдельных категорий населения.
- Для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум установили на уровне 2 817 грн.
- Для детей от 6 до 18 лет показатель вырос до 3 512 грн.
После пересмотра прожиточного минимума для детей увеличился и объем финансовой поддержки для украинских семей.
Изменения коснулись ряда социальных выплат, которые получают родители, опекуны и малообеспеченные семьи. Все обновленные показатели вступили в силу автоматически с начала 2026 года.
Для пенсионеров и лиц, утративших трудоспособность, он составил 2 595 грн.
Какие выплаты изменились
Повышение прожиточного минимума повлияло на размеры государственной поддержки, рассчитываемой на его основе.
В частности, изменились размеры минимальных пенсий, пособия малообеспеченным семьям, а также часть выплат семьям с детьми, включая пособие при рождении ребенка.
Обновленный показатель для трудоспособного населения также стал использоваться при расчете максимальной базы начисления единого социального взноса (ЕСВ).