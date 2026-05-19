Силы обороны поразили НПЗ Лукойл и станцию Ярославль-3 в России
Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез и станцию Ярославль-3 на территории Российской Федерации.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение НПЗ и НПС в России
По информации Генштаба, 18 мая подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, расположенный в Кстово Нижегородской области России.
Там зафиксирован пожар на территории предприятия. В настоящее время масштабы ущерба уточняются.
Как рассказали в Генштабе, НПЗ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации.
По данным из открытых источников, мощность переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, используемое для нужд российской армии.
Кроме того, 19 мая Силы обороны Украины поразили нефтеперекачивающую станцию Ярославль-3 в районе населенного пункта Семибратово Ярославской области России.
Поражение переправ и других объектов РФ
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 18 мая подразделения Сил обороны Украины поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Теткино Курской области России, а также его пункты управления беспилотниками в районах Александровки Херсонской области и Беловодов Сумской области.
Также украинские защитники поразили две понтонно-мостовые переправы российской армии на временно оккупированной территории Донецкой области.
Кроме этого, украинские воины били по сосредоточениям живой силы российских войск в районах Январского Днепропетровской области и Родинского Донецкой области.
Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, в настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется.