Трагедия в Прилуках: дрон убил жену, дочь и внука начальника пожарной части

Во время ночной атаки на Прилуки Черниговской области 5 июня вражеский БпЛА попал в дом начальника местной пожарной части — погибли его жена, дочь и внук.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Гибель семьи начальника пожарной части в Прилуках: что известно

Среди пяти жертв ночной атаки на Прилуки — трое членов семьи начальника местной пожарной части. В результате попадания дрона в его дом погибли жена, дочь, которая была патрульной полицейской, и ее годовалый сын.

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— Спасатель этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага, — рассказал Клименко подробности трагедии.

Он выразил соболезнования родственникам погибших и напомнил, что всего этой ночью в Прилуках погибло 5 человек, еще 6 ранены.

Ранее в Нацполиции сообщали, что достали из-под завалов дома тела трех членов одной семьи — 46-летней женщины, ее дочери 1998 года рождения и внука 2024 года рождения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 198-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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