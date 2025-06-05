Під час нічної атаки на Прилуки Чернігівської області 5 червня ворожий БпЛА влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини – загинули його дружина, донька та онук.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Загибель родини начальника пожежної частини у Прилуках: що відомо

Серед п’яти жертв нічної атаки на Прилуки – троє членів родини начальника місцевої пожежної частини. Внаслідок влучання дрона в його будинок загинули дружина, донька, яка була патрульною поліцейською, та її однорічний син.

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– Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога, – розповів Клименко подробиці трагедії.

Він висловив співчуття родичам загиблих і нагадав, що загалом цієї ночі в Прилуках загинуло 5 осіб, ще 6 поранено.

У Прилуках загинула поліцейська Дарина Шигида

У Нацполіції повідомили, що цієї ночі в Прилуках загинула їхня колега Дарина Шигида разом з мамою та маленьким сином.

Там розповіли, що Дарина приєдналася до лав поліції у Києві в 2020 році.

– Стати поліцейською – її мрія та покликання. ЇЇ тато-пожежник з дитинства вчив доньку допомагати людям. А її чоловік, також патрульний поліцейський, завжди підтримував та допомагав на службі. Це не просто втрата – це вирване з корінням життя трьох поколінь…, – мовиться у повідомленні.

Раніше у Нацполіції повідомляли, що дістали з-під завалів будинку тіла трьох членів однієї родини – 46-річної жінки, її доньки 1998 року народження та онука 2024 року народження.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 198-му добу.

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