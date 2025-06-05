Взрыв в Дарницком районе Киева: из-за детонации бака с мусором есть пострадавшие

5 июня в Дарницком районе Киева прозвучал взрыв, в результате которого пострадало двое людей.

Взрыв в мусорном баке

По словам сотрудников правоохранительных органов, в результате взрыва в мусорном баке были ранены местный житель и охранник соседнего дома.

Всем пострадавшим была оказана первая помощь.

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На месте происшествия работают сотрудники полиции и службы взрывных устройств.

Ведется расследование по обстоятельствам инцидента и источнику взрыва.

Источник : Нацполиция

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