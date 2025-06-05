Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
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Взрыв в Дарницком районе Киева: из-за детонации бака с мусором есть пострадавшие
5 июня в Дарницком районе Киева прозвучал взрыв, в результате которого пострадало двое людей.
Взрыв в мусорном баке
По словам сотрудников правоохранительных органов, в результате взрыва в мусорном баке были ранены местный житель и охранник соседнего дома.
Всем пострадавшим была оказана первая помощь.
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На месте происшествия работают сотрудники полиции и службы взрывных устройств.
Ведется расследование по обстоятельствам инцидента и источнику взрыва.
Источник: Нацполиция
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