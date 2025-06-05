Вибух у Дарницькому районі Києва: через детонацію баку зі сміттям є постраждалі

5 червня у Дарницькому районі Києва пролунав вибух, внаслідок якого постраждали двоє осіб.

Вибух у сміттєвому баку

За даними правоохоронців, через детонацію у сміттєвому баку отримав травми місцевий житель та охоронець сусіднього будинку.

Усім постраждалим надали першу медичну допомогу.

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На місці події працюють представники поліції та вибухотехнічної служби.

Триває розслідування щодо обставин інциденту та джерела вибуху.

Джерело : Нацполіція

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