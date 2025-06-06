РФ атаковала железную дорогу и дома в Киевской области: детали ночного обстрела
В Киевской области в результате ночной атаки РФ были повреждены жилые дома и изменены маршруты ряда поездов.
Последствия ночной атаки Киевской области
В ночь на 6 июня РФ вновь атаковала Украину, нанеся удары 407 дронами и 44 ракетами по мирным населенным пунктам. Тревога длилась более 5 часов.
По данным Киевской ОВА, попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано и пострадавших нет.
В Броварском районе поврежден частный дом и хозяйственные постройки.
В Бучанском — два частных дома, в Бориспольском районе — еще один дом. Все повреждения жилья незначительны: выбиты окна и двери, повреждены кровли.
Кроме того, по информации Укрзализниці, в результате обстрела были повреждены пути, из-за чего ряд поездов трипольского направления будут следовать по резервному маршруту через Фастов без остановки на станции Выдубичи.
В частности,
На Киев:
— 785/791 Кременчуг, Кропивницкий — Киев;
— 79 Днепр — Львов;
— 119 Днепр — Хелм;
— 37 Запорожье — Киев;
Из Киева:
— 732 Киев — Запорожье;
— 44 Ивано-Франковск — Черкассы.
В результате объездной дороги следует ожидать задержку до 90 минут.
Работы по восстановлению поврежденного железнодорожного участка планируют завершить до конца суток. Подробнее о расписании поездов — по ссылке.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 199-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник и фото: Укрзалізниця