РФ атаковала железную дорогу и дома в Киевской области: детали ночного обстрела

В Киевской области в результате ночной атаки РФ были повреждены жилые дома и изменены маршруты ряда поездов.

Последствия ночной атаки Киевской области

В ночь на 6 июня РФ вновь атаковала Украину, нанеся удары 407 дронами и 44 ракетами по мирным населенным пунктам. Тревога длилась более 5 часов.

По данным Киевской ОВА, попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано и пострадавших нет.

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В Броварском районе поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

В Бучанском — два частных дома, в Бориспольском районе — еще один дом. Все повреждения жилья незначительны: выбиты окна и двери, повреждены кровли.

Кроме того, по информации Укрзализниці, в результате обстрела были повреждены пути, из-за чего ряд поездов трипольского направления будут следовать по резервному маршруту через Фастов без остановки на станции Выдубичи.

В частности,

На Киев:

— 785/791 Кременчуг, Кропивницкий — Киев;

— 79 Днепр — Львов;

— 119 Днепр — Хелм;

— 37 Запорожье — Киев;

Из Киева:

— 732 Киев — Запорожье;

— 44 Ивано-Франковск — Черкассы.

В результате объездной дороги следует ожидать задержку до 90 минут.

Работы по восстановлению поврежденного железнодорожного участка планируют завершить до конца суток. Подробнее о расписании поездов — по ссылке.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 199-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник и фото: Укрзалізниця

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