РФ атакувала залізницю та будинки на Київщині: деталі нічного обстрілу

На Київщині через нічну атаку РФ були пошкоджені житлові будинки та змінено маршрути низки поїздів.

Наслідки нічної атаки Київщини

У ніч на 6 червня РФ знову атакувала Україну, завдавши ударів 407 дронами та 44 ракетами по мирних населених пунктах. Тривога тривала понад 5 годин.

За даними Київської ОВА, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано і постраждалих немає.

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У Броварському районі пошкоджено приватний будинок і господарські споруди.

У Бучанському — два приватних будинки, у Бориспільському районі — ще один дім. Усі пошкодження житла є незначними: вибиті вікна та двері, пошкоджені покрівлі.

Крім того, за інформацією Укрзалізниці, внаслідок обстрілу були пошкоджені колії, через що низка поїздів трипільського напрямку слідуватимуть резервним маршрутом через Фастів без зупинки на станції Видубичі.

На Київ:

– 785/791 Кременчук, Кропивницький – Київ;

– 79 Дніпро – Львів;

– 119 Дніпро – Хелм;

– 37 Запоріжжя – Київ;

З Києва:

– 732 Київ – Запоріжжя;

– 44 Івано-Франківськ – Черкаси.

У результаті об’їзду слід очікувати затримку до 90 хвилин.

Роботи з відновлення пошкодженої залізничної ділянки планують завершити до кінця доби.

Детальніше про графік поїздів – за посиланням.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 199-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело і фото: Укрзалізниця

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