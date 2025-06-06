Вибухи у Львові та області: пошкоджено промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі

Вибухи у Львові та області 6 червня стали наслідком комбінованого удару армії РФ.

Вибухи у Львові та області 6 червня: що відомо

Сирени у Львівській області спрацювали за п’ять хвилин до першої ночі.

І вже за 10 хвилин очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про загрозу ракетного удару.

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О пів на четверту ночі повітряний простір регіону порушив ворожий безпілотник.

Ще за годину над областю фіксувалася запущена росіянами ракета.

О 04:34 Максим Козицький повідомив про високу загрозу для Львова, ще за три хвилини – для Самбора.

Тоді керівник ОВА зазначив, що вибухи у Львові та області, які можуть чути люди, – це робота сил протиповітряної оборони.

О п’ятій ранку, коли в регіоні повідомили про відбій повітряної небезпеки, надійшли подробиці від міського голови обласного центру Андрія Садового.

За його словами, завдяки силам ППО жоден ворожий об’єкт уночі не потрапив на територію львівської громади.

О 07:17 надійшли подробиці нічних вибухів у Львові та області 6 червня від очільника ОВА Максима Козицького.

Зокрема, керівник обласної військової адміністрації повідомив про пошкодження промислового об’єкта у Дрогобицькому районі.

Крім того, у кількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередачі. На місці вже працює аварійна бригада Львівобленерго.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 199-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сили оборони Півдня України

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