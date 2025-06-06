Во время ночной атаки на Киев 6 июня погибли трое спасателей – МВД

В Киеве, во время ликвидации последствий российской атаки погибло трое спасателей ГСЧС, которые работали под обстрелами, рискуя жизнью, чтобы помочь людям.

В Киеве погибли спасатели

Еще девять чрезвычайников получили ранения, среди них есть тяжело травмированные — врачи борются за их жизни.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Как отметил министр, на места попаданий сразу выезжали подразделения ГСЧС и полиции. Несмотря на угрозу повторных ударов, экстренные службы работали, спасая людей.

— К сожалению, снова имеем потери в семье МВД, — отметил Клименко.

В столице, во время ликвидации последствий вражеских обстрелов, погибли трое работников ГСЧС. Они действовали в условиях опасности, пытаясь помочь пострадавшим.

Как уточнили в ГСЧС Украины, погибшими являются трое пожарных-спасателей:

Павел Езгор;

Даниил Скадин;

Андрей Ременный.

Еще девять спасателей получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии — врачи борются за их жизнь.

Кроме этого, на Тернопольщине пятеро спасателей получили травмы, когда тушили пожар, вызванный вражеским обстрелом. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

— Низкий поклон нашим погибшим героям без оружия. Мужественным, верным Присяге, преданным делу спасения. Скорейшего выздоровления раненым, — подчеркнул Клименко.

В результате российской атаки в ночь на 6 июня по всей территории Украины погибли три человека, еще около сорока — получили ранения.

— Цена нашего сопротивления — жизнь. Но и сила — в людях, которые держат страну, рискуя своим, — глава МВД.

Напомним, накануне, во время ночной атаки на Прилуки Черниговской области 5 июня вражеский БпЛА попал в дом начальника местной пожарной части — погибли его жена, дочь и внук.

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