Обстрел Херсона: артиллерия РФ повредила две многоэтажки и убила супругов

Российская артиллерия утром 7 июня, около 04:00, нанесла удар по Корабельному району Херсона, погибли два человека.

Обстрел Херсона 7 июня: последствия атаки

По данным следствия, Вооруженные силы РФ осуществили артиллерийский обстрел жилых кварталов Херсона — повреждены по меньшей мере две многоэтажки.

К сожалению, в результате атаки погибли двое гражданских — 56-летняя женщина и 54-летний мужчина.

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В Херсонской МВА уточнили, что погибшие были супругами, они получили несовместимы с жизнью травмы.

Кроме того, около 05:20 российский дрон сбросил взрывчатку на поселок Антоновка, ранения получили двое гражданских.

Окружная прокуратура начала досудебное расследование по фактам военного преступления (ч. 1, 2 ст. 438 УКУ).

Накануне, ночью 6 июня, оккупанты также обстреляли Корабельный район Херсона, в результате чего часть города осталась без электроэнергии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 200-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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