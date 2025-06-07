Обстріл Херсона: артилерія РФ пошкодила дві багатоповерхівки і вбила подружжя

Російська артилерія вранці 7 червня, близько 04:00, завдала удару по Корабельному району Херсона, загинули двоє людей.

Обстріл Херсона 7 червня: наслідки атаки

За даними слідства, Збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл житлових кварталів Херсона – пошкоджено щонайменше дві багатоповерхівки.

На жаль, внаслідок атаки загинули двоє цивільних – 56-річна жінка та 54-річний чоловік.

Зараз дивляться

У Херсонській МВА уточнили, що загиблі були подружжям, вони дістали травми, несумісні з життям.

Крім того, близько 05:20 російський дрон скинув вибухівку на селище Антонівка, поранень зазнали двоє цивільних.

Окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами воєнного злочину (ч. 1, 2 ст. 438 ККУ).

Напередодні, вночі 6 червня, окупанти також обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок чого частина міста залишилася без електроенергії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 200-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.