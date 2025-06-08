РФ обстреляла Сумщину дронами и РСЗО: среди раненых – беременная
Три человека пострадали во время утренних обстрелов Роменского и Шосткинского районов Сумской области.
Атака на Роменский район: что известно
Атака на Роменский район Сумской области произошла около 08:30 8 июня.
Российские войска ударили ударным беспилотником, вероятно, типа Ланцет, по территории Недригайловской общины.
Обстрелом повреждены автомобили и магазины.
Ранения получили две женщины в возрасте 28 и 43 года.
Одна из пострадавших – беременна, отметили в Сумской областной военной администрации.
Женщин госпитализировали в больницу.
Атака на Шосткинский район: что известно
Атака на Шосткинский район произошла через десять минут – в 08:40 8 июня.
Оккупанты открыли огонь по Эсманьской общине из реактивных систем залпового огня. Применили захватчики также и FPV-дроны.
В результате обстрела загорелись жилые дома.
Ранение получил 60-летний мужчина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 201-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Сумская ОВА, Прокуратура Сумщины
Фото: Сумская ОВА