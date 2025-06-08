РФ обстреляла Сумщину дронами и РСЗО: среди раненых – беременная

Три человека пострадали во время утренних обстрелов Роменского и Шосткинского районов Сумской области.

Атака на Роменский район: что известно

Атака на Роменский район Сумской области произошла около 08:30 8 июня.

Российские войска ударили ударным беспилотником, вероятно, типа Ланцет, по территории Недригайловской общины.

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Обстрелом повреждены автомобили и магазины.

Ранения получили две женщины в возрасте 28 и 43 года.

Одна из пострадавших – беременна, отметили в Сумской областной военной администрации.

Женщин госпитализировали в больницу.

Атака на Шосткинский район: что известно

Атака на Шосткинский район произошла через десять минут – в 08:40 8 июня.

Оккупанты открыли огонь по Эсманьской общине из реактивных систем залпового огня. Применили захватчики также и FPV-дроны.

В результате обстрела загорелись жилые дома.

Ранение получил 60-летний мужчина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 201-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Сумская ОВА, Прокуратура Сумщины

Фото: Сумская ОВА

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