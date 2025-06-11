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Серия взрывов в Харькове: есть погибшие, среди более полусотни раненых — 8 детей

обстріл Харкова
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
обстріл Харкова
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
обстріл Харкова
обстріл Харкова

Взрывы в Харькове прогремели ночью 11 июня. В результате атаки российских беспилотников в нескольких районах вспыхнули пожары.

Повреждены многоэтажные дома, частный сектор, гражданское предприятие и другие объекты.

По данным ГСЧС по состоянию на 6 утра количество пострадавших возросло до 54, 8 из них — дети. Два человека погибли.

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Взрывы в Харькове 11 июня: что известно

В полпервого ночи мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков находится под массированной атакой вражеских БПЛА.

— Зафиксированы удары, предварительно, по Основянскому району. На месте одного из ударов пожар, — написал он.

По информации мэра, в одном из районов Харькова зафиксированы удары по многоквартирным и частным домам.

Предварительно есть попадание в пятиэтажку в Слободском районе города. Вспыхнул пожар с третьего до последнего этажа. В доме горят более 15 квартир. Есть пострадавшие.

В Основянском районе Харькова — удар по нескольким частным домам, на месте попаданий вспыхнул пожар. Информация о пострадавших уточняется.

По состоянию на 1:14 известно об одном погибшем человеке в результате вражеской атаки. Ранены десять человек.

Напомним, ночная атака на Одессу 10 июня унесла жизнь 59-летнего мужчины. Еще по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 204-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: ГСЧС

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