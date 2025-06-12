Харьков под атакой дронов: среди раненых – четверо детей

Взрывы в Харькове раздавались ночью 12 июня — Россия в очередной раз атаковала город ударными дронами. Зафиксировано по меньшей мере 11 попаданий, 12 человек ранены, в том числе четверо детей.

Последствия ночной атаки дронов на Харьков

Мэр города Игорь Терехов и руководитель ОВА Олег Синегубов рассказали о последствиях ночного удара.

В частности, по состоянию на утро известно, что оккупанты с 01:37 до 03:08 обстреляли Харьков дронами-камикадзе, зафиксировано 11 попаданий и еще один Шахед не взорвался.

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В результате ночной атаки 12 человек получили травмы различной степени тяжести, среди которых: 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, 16-летняя и 17-летняя девушки.

Под удар дронов попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, гражданская инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах. В целом последствия ночной атаки на зафиксированы в трех районах Харькова.

Спасатели в течение ночи тушили пожары на территориях жилых домов и образовательных учреждений.

Шевченковский район

БпЛА попал в землю на территории учебного заведения. В результате обстрела вспыхнула трава и мусор. Повреждено остекление многоэтажки.

Еще один дрон ударил в землю, повреждено остекление трех многоквартирных домов.

В результате падения обломков беспилотника горела трава на площади 100 кв. м.

Слободской район

В результате взрыва загорелся магазин на площади 200 кв. м.

Салтовский район

Возле жилой многоэтажки вспыхнули гражданские автомобили. Также поврежден фасад дома.

Попадание беспилотника в крышу технического этажа 9-этажного жилого здания, здесь вспыхнул пожар.

На крыше складского помещения обнаружен неразорвавшийся БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 205-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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