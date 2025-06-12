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Валентина Летяк, редакторка стрічки
4 хв.

Харків під атакою дронів: серед поранених – четверо дітей

Нічна атака на Харків 12 червня
Наслідки обстрілу Харкова 12 червня 2025 року. Фото: ДСНС
Нічна атака на Харків 12 червня
Наслідки обстрілу Харкова 12 червня 2025 року. Фото: ДСНС
Нічна атака на Харків 12 червня
Наслідки обстрілу Харкова 12 червня 2025 року. Фото: ДСНС
Нічна атака на Харків 12 червня
Наслідки обстрілу Харкова 12 червня 2025 року. Фото: ДСНС
Нічна атака на Харків 12 червня
Наслідки обстрілу Харкова 12 червня 2025 року. Фото: ДСНС
Нічна атака на Харків 12 червня
Наслідки обстрілу Харкова 12 червня 2025 року. Фото: ДСНС
Нічна атака на Харків 12 червня
Нічна атака на Харків 12 червня
Нічна атака на Харків 12 червня
Нічна атака на Харків 12 червня
Нічна атака на Харків 12 червня
Нічна атака на Харків 12 червня

Вибухи у Харкові лунали вночі 12 червня – Росія вкотре атакувала місто ударними дронами. Зафіксовано щонайменше 11 влучань, 14 людей поранено, зокрема четверо дітей.

Оновлено о 07:45.

Наслідки нічної атаки дронів на Харків

Мер міста Ігор Терехов та керівник ОВА Олег Синєгубов розповіли про наслідки нічного удару.

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Зокрема, станом на ранок відомо, що окупанти з 01:37 до 03:08 обстріляли Харків дронами-камікадзе, зафіксовано 11 влучань і ще один Шахед не вибухнув.

За уточненими даними поліції та ДСНС, унаслідок нічної атаки 14 людей дістали травми різного ступеня тяжкості, серед яких: 2-річний хлопчик, 12-річна дівчинка, 16-річна та 17-річна дівчини.

У лікарнях перебувають п’ятеро поранених, зокрема дворічний хлопчик.

Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, магазин, школи, дитячий садок, автомобілі.

Рятувальтники всю ніч гасили пожежі та допомагали евакуйовувати мешканців пошкоджених будинків.

Наслідки обстрілу Шахедами зафіксовано у трьох районах Харкова.

Шевченківський район

БпЛА влучив у землю на території навчального закладу. Внаслідок обстрілу спалахнула трава та сміття. Пошкоджено скління багатоповерхівки.

Ще один дрон в землю, пошкоджено скління трьох багатоквартирних будинків.

Внаслідок падіння уламків безпілотника горіла трава на площі 100 кв. м.

Слобідський район

В результаті вибуху спалахнув магазин на площі 200 кв. м.

Салтівський район

Біля житлової багатоповерхівки спалахнули цивільні автомомбілі. Також пошкоджено фасад будинку.

Влучання безпілотника в дах технічного поверху 9-поверхової житлової будівлі, тут спалахнула пожежа.

На даху складського приміщення виявлено нерозірваний БпЛА.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 205-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Удар-дроном-по-ДСНС

Джерело: Нацполіція, ДСНС
Фото: ДСНС

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