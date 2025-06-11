РФ атаковала дроном спасателей в Харьковской области: погиб пиротехник, двое раненых

Российские военные целенаправленно атаковали ударным дроном спасателей во время разминирования сельскохозяйственных угодий на освобожденных территориях Изюмского района Харьковской области.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Удар по машине спасателей

Захватчики навели беспилотник на машину разминирования Minewolf MV-370 в момент, когда саперы проводили техническое обслуживание оборудования и проверяли его функционирование.

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В результате вражеского удара один пиротехник погиб на месте.

Двое его коллег получили ранения и сейчас находятся в медицинском учреждении, где врачи борются за их жизнь.

— Цена безопасности — чрезвычайно высока. Ежедневно наши герои выходят на опасную работу, чтобы очистить украинскую землю от смертельного наследия войны, — подчеркнули в ведомстве.

Инцидент произошел во время плановой операции по очистке земель от взрывоопасных предметов, оставленных российскими оккупантами после отступления из региона.

Что известно о погибшем сапере

Жертвой российской атаки стал 37-летний сапер-механик Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Василий Белинский.

Он работал в ведомстве с 2023 года, а в должности сапера-механика — с 2024-го.

— Это был светлый и искренний человек. Тот, кто без колебаний шел туда, где было наиболее опасно, чтобы другие могли жить, — вспоминают его побратимы.

Без мужа и отца остались жена и девятилетняя дочь. Василий не успел обнять родных в последний раз, не успел сказать: “Я скоро вернусь”.

Его сердце остановилось под вражеским ударом, но его мужество, сила и преданность будут жить в памяти каждого, кто его знал.

Ночная атака РФ на Харьков

Напомним, в результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков в нескольких районах вспыхнули пожары. Пострадали 64 человека, трое харьковчан погибло.

Вражеские ударные дроны попали в троллейбусное депо, частный дом и несколько многоквартирных жилых домов.

Также горели автомобили и детская площадка. Среди пострадавших девять детей.

Источник : ГСЧС

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