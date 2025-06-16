Атака на Киев 16 июня: повреждены павильоны, в тяжелом состоянии молодой парень

В результате атаки российских беспилотников на Киев ночью 16 июня пострадали два человека.

Атака на Киев 16 июня

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, один из пострадавших, 21 парень находится в больнице, а женщина, которую также госпитализировали ночью, сейчас проходит амбулаторное лечение.

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Как рассказал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, российский ударный дрон упал посреди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе.

Кроме этого, в результате атаки повреждены торговые павильоны в Дарницком районе. Но россияне снова скажут, что это военные цели.

– Сейчас также фиксируем обломки сбитых вражеских дронов на нескольких локациях, в частности, в Днепровском районе. На месте уже отработали службы, – добавил Ткаченко.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июня российская армия осуществила запуск ударных дронов с разных направлений в сторону Украины.

Взрывы в Киеве сегодня были слышны, в том числе и на левом берегу.

Также в Обуховском районе Киевщины ранен 60-летний мужчина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 209-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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