Орел ночью атаковали дроны: взрывы слышали в районе нефтебазы

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о массовой ночной атаке на Орел. Местные жители слышали взрывы в районе нефтебазы.

Об этом российский губернатор написал в Telegram.

Взрывы в Орле: что известно об атаке дронов

По словам Андрея Клычкова, уничтожено 11 беспилотников. В результате падения обломков дронов в Орле повреждено остекление в двух многоквартирных и одном частном домах, а также в торговом павильоне.

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— Нанесен ущерб крыше ангарного помещения одного из региональных коммерческих предприятий. Пострадавших нет, — написал губернатор Орловской области.

Ночью жители Орла в местных телеграм-каналах сообщали о взрывах в городе и публиковали видео.

По данным местных жителей, ночью над городом прогремело около 10 взрывов.

Напомним, что 13 июня на Запорожском направлении украинский истребитель МиГ-29 уничтожил пункт управления российских дронов и склад боеприпасов.

5 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны поразили вражескую установку Искандер, с которой россияне, вероятно, пытались нанести ракетный удар по Киеву.

Также в Брянской области 4 мая прогремели взрывы в районе завода Стрела, который принадлежит российскому ВПК. Завод производит электронику и сотрудничает с корпорацией Ростех.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 209-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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