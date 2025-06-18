В Херсоне дрон попал в скорую: пострадали двое медиков

В ночь на 18 июня российские войска атаковали Корабельный район Херсона, применив ударный дрон по карете скорой помощи.

Окупанты ударили беспилотником по скорой

Об этом сообщили в Херсонской ОВО.

Около полуночи БпЛА попал в автомобиль медиков.

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В результате атаки пострадали 34-летний парамедик и 42-летний экстренный медицинский техник.

У обоих диагностированы контузии, взрывные травмы и закрытые черепно-мозговые повреждения.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

Кроме того, около 04:30 еще один дрон атаковал район Херсона.

В результате в больницу обратился 69-летний местный житель. У мужчины зафиксирована взрывная травма и обломочные ранения туловища и руки. Медики оценивают его состояние как легкое.

Оккупанты продолжают системно обстреливать прифронтовые районы, в том числе объекты гражданской инфраструктуры и медицинские службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 2011-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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