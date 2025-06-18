В Херсоне дрон попал в скорую: пострадали двое медиков
В ночь на 18 июня российские войска атаковали Корабельный район Херсона, применив ударный дрон по карете скорой помощи.
Окупанты ударили беспилотником по скорой
Об этом сообщили в Херсонской ОВО.
Около полуночи БпЛА попал в автомобиль медиков.
В результате атаки пострадали 34-летний парамедик и 42-летний экстренный медицинский техник.
У обоих диагностированы контузии, взрывные травмы и закрытые черепно-мозговые повреждения.
Пострадавшим была оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.
Кроме того, около 04:30 еще один дрон атаковал район Херсона.
В результате в больницу обратился 69-летний местный житель. У мужчины зафиксирована взрывная травма и обломочные ранения туловища и руки. Медики оценивают его состояние как легкое.
Оккупанты продолжают системно обстреливать прифронтовые районы, в том числе объекты гражданской инфраструктуры и медицинские службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 2011-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.