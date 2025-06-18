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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

У Херсоні дрон влучив у швидку: постраждали двоє медиків

fpv дрон безпілотник
Фото: Getty Images

У ніч на 18 червня російські війська атакували Корабельний район Херсона, застосувавши ударний дрон по кареті швидкої допомоги.

Окупанти вдарили безпілотником по швидкій

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Близько опівночі БпЛА влучив в автомобіль медиків.

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У результаті атаки постраждали 34-річний парамедик і 42-річний екстрений медичний технік.

У обох діагностовано контузії, вибухові травми та закриті черепно-мозкові ушкодження.

Постраждалим надали медичну допомогу, подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

Крім того, близько 04:30 ще один дрон атакував район Херсона.

Внаслідок цього до лікарні звернувся 69-річний місцевий мешканець. У чоловіка зафіксовано вибухову травму та уламкові поранення тулуба і руки. Медики оцінюють його стан як легкий.

Окупанти продовжують системно обстрілювати прифронтові райони, зокрема об’єкти цивільної інфраструктури та медичні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 2011-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в УкраїніХерсоншвидка допомога
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