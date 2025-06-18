У Херсоні дрон влучив у швидку: постраждали двоє медиків
У ніч на 18 червня російські війська атакували Корабельний район Херсона, застосувавши ударний дрон по кареті швидкої допомоги.
Окупанти вдарили безпілотником по швидкій
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Близько опівночі БпЛА влучив в автомобіль медиків.
У результаті атаки постраждали 34-річний парамедик і 42-річний екстрений медичний технік.
У обох діагностовано контузії, вибухові травми та закриті черепно-мозкові ушкодження.
Постраждалим надали медичну допомогу, подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.
Крім того, близько 04:30 ще один дрон атакував район Херсона.
Внаслідок цього до лікарні звернувся 69-річний місцевий мешканець. У чоловіка зафіксовано вибухову травму та уламкові поранення тулуба і руки. Медики оцінюють його стан як легкий.
Окупанти продовжують системно обстрілювати прифронтові райони, зокрема об’єкти цивільної інфраструктури та медичні служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 2011-ту добу.
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