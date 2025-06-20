Во Львове директор благотворительного фонда обманул военных на 1,3 млн грн

Руководителя благотворительного фонда во Львове подозревают в мошенничестве. Он присвоил более 1,3 млн грн, полученных от военнослужащих и волонтеров для закупки автомобилей и оборудования для нужд ВСУ.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Директора благотворительного фонда подозревают в мошенничестве

Следствие установило, что в период с декабря 2023 года по февраль 2025 года 41-летний мужчина организовал преступную деятельность с помощью созданного им фонда.

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Он делал вид, что помогает армии, и использовал доверие граждан, чтобы получать деньги якобы на покупку техники для военных.

Подозреваемый обещал приобрести и передать четырем военнослужащим и одному волонтеру необходимые для фронта вещи: семь автомобилей разных марок, тепловизионные прицелы и дроны.

Деньги ему передавали заранее — частично переводили на личные банковские счета, частично — через электронные платежные системы. Однако ничего из обещанного он так не поставил на фронт, а полученными деньгами распоряжался по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий потерпевшие потеряли в общей сложности почти 1,3 млн грн. Правоохранители задокументировали факты обмана пяти человек.

На основании ходатайства стороны обвинения суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

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