Из года в год Евровидение зажигает музыкальные сцены, объединяя разнообразие талантов со всего европейского континента. Тем не менее, магия этого песенного форума давно вышла за пределы географических границ Европы.

Уже не первый год среди ярких участников можно заметить представителей далекой Австралии. Расположенная на другом конце света, эта страна с неизменным энтузиазмом присоединяется к европейскому музыкальному празднику. Почему Австралия участвует в Евровидении, читайте в материале далее.

Европейский вещательный союз (EBU) является одним из главных организаторов Песенного конкурса Евровидение. Именно он создал и с 1956 года ежегодно организует Eurovision Song Contest.

Этот союз является крупнейшей в мире профессиональной ассоциацией национальных телерадиовещательных организаций. Основанный в 1950 году, он объединяет более 100 вещательных компаний из более чем 50 стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Дополнительно, EBU имеет около 30 ассоциированных членов из других регионов мира.

Австралийская телекомпания Special Broadcasting Service (SBS) является ассоциированным членом Европейского вещательного союза (EBU). Для участия в Евровидении страна должна иметь вещателя, который является активным членом EBU.

Однако это разрешается по специальному приглашению. К примеру, Украина участвует в Песенном конкурсе Евровидение на общих основаниях. Поскольку Национальная общественная телерадиокомпания Украины (UA:Общественное вещание) является активным членом EBU, она имеет право участвовать в конкурсе.

С какого года и почему Австралию допустили на Евровидение

Австралию впервые официально пригласили принять участие в Евровидении в 2015 году в качестве специального гостя в честь 60-летнего юбилея конкурса.

После успешного дебюта в 2015 году EBU решила продолжить приглашать Австралию к участию в последующие годы. Эта страна имеет давнюю и преданную фан-базу Евровидения. Конкурс транслируется в Австралии с 1983 года, и всегда имел высокие рейтинги просмотров на телеканале SBS.

Может ли проводить Австралия Евровидение на своей территории

Австралия не будет проводить Евровидение на своей территории в случае победы. Это связано с логистическими трудностями и большим расстоянием до Европы, где подавляющее большинство стран-участниц.

По правилам EBU, в случае победы Австралия должна совместно организовать конкурс в одной из стран Европы. Или EBU может предложить другой стране-члену провести конкурс вместо победителя.

Австралию на Евровидении 2026 представляет Дельта Гудрем с песней Eclipse. Певица — одна из фавориток букмекеров в этом году.

