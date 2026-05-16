Болгария вернулась на Евровидение 2026 после нескольких лет перерыва и сразу сделала ставку на громкий клубный поп с взрывной энергетикой.

В этом году страну представит DARA с треком Bangaranga — одним из самых эпатажных и динамичных номеров сезона.

Что известно о болгарской представительнице на Евровидении 2026 и о чем ее конкурсная композиция Bangaranga — читайте в материале.

Кто такая DARA: биография представительницы Болгарии на Евровидении 2026

DARA, настоящее имя которой Дарина Йотова, — одна из самых известных поп-исполнительниц современной Болгарии. Певица родилась в Варне и приобрела популярность благодаря яркому сценическому образу, мощному вокалу и сочетанию поп-музыки с электронным звучанием.

Широкую известность DARA получила после участия в болгарской версии музыкального шоу X Factor. Позже артистка выпустила ряд хитов, среди которых Thunder, Call Me и Mr. Rover, которые долгое время удерживались на вершинах болгарских радиочартов.

За последние годы певица стала одной из главных представительниц современной балканской поп-сцены. Ее клипы и песни собрали десятки миллионов просмотров и прослушиваний, а сама DARA также работала наставницей в шоу The Voice of Bulgaria.

Представительницей Болгарии на Евровидении 2026 DARA стала после победы в национальном отборе Natsionalna Selektsiya 2026. В финале ее песня Bangaranga получила поддержку как жюри, так и телезрителей.

Для Болгарии это также стало возвращением на Евровидение после трехлетнего перерыва. Последний раз страна участвовала в конкурсе в 2022 году. Возвращение Болгарии фанаты конкурса активно обсуждали ещё до премьеры конкурсной песни.

О чем песня DARA – Bangaranga

Над композицией Bangaranga работали сама DARA, Анне Юдит Вик, Кристиан Тарча (Monoir) и греческий композитор Димитрис Контопулос, который создавал ряд конкурсных песен для представителей РФ на Евровидении в период, когда Россия еще участвовала в конкурсе.

Одним из его постоянных соавторов был Филипп Киркоров, который открыто поддерживает режим диктатора Путина. Известно, что Контопулос продолжает посещать РФ и поддерживает дружеские отношения с путинистом.

Напомним, что Россию отстранили от Евровидения после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Композиция Bangaranga — это взрывной EDM-поп с клубным звучанием, агрессивными битами и атмосферой масштабной вечеринки. В центре песни — образ сильной и неконтролируемой героини, которая бросает вызов правилам, не боится осуждения и буквально “разжигает хаос” вокруг себя.

В тексте DARA называет себя одновременно “ангелом”, “демоном” и “бунтаркой”, а главным мотивом композиции становится свобода быть собой без страха и ограничений.

В сети уже активно ищут Евровидение 2026 Dara — Bangaranga текст песни, ведь трек быстро стал одним из самых вирусных среди фанатов конкурса.

Интересно, что именно слово Bangaranga вызвало немало дискуссий среди еврофанов. На Reddit пользователи спорили о его значении: одни связывали его с ямайским сленгом, где bangarang означает хаос или шум, а другие — с болгарскими народными традициями и ритуалами кукеров.

Сама DARA объясняла, что для нее Bangaranga — это внутренняя сила и энергия, которая помогает действовать из любви, а не из страха.

В музыкальном плане Bangaranga сочетает в себе современный электропоп, фестивальное EDM-звучание и балканскую экспрессию. Часть поклонников назвала композицию “хаотичной”, однако именно это сделало трек одним из самых узнаваемых в сезоне Евровидения-2026.

DARA – Bangaranga: перевод песни

Восстань

Поддайся ослепительным огням

Этой ночью никто не заснет

Добро пожаловать на бунт

Восстань

Поддайся ослепительным огням

Этой ночью никто не заснет

Добро пожаловать на бунт (Я, я, я, я)

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Ослепительные огни

Добро пожаловать на бунт (Я, я, я, я)

Я ангел, я демон, я безумна без причины

Я водительница, я соблазнительница, я не слежу, я лидер

Позволь мне встряхнуть тебя, взбудоражить, взбудоражить

Я зацеплю тебя, оставлю в раздоре

Восстань

Поддайся ослепительным огням

Этой ночью никто не уснет

Добро пожаловать на бунт (я, я, я, я)

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Ослепительные огни

Добро пожаловать на бунт (Я, я, я, я)

Близко к краю, чувствую это внутри

Тела соприкасаются, скоро полетят искры

Да, я

Я, я скоро сойду с ума, с ума

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Ослепительные огни

Добро пожаловать на бунт (Я, я, я, я)

Я бунтарка (Бунтарка), я опасна (Опасность)

Я борюсь (Стою) за свободу

Позволь тебе зажечь, окрылить, осветить

Давай, позволь захватить тебя так, что ты останешься обессиленным

