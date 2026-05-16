После волны критики в связи с заявлениями о возможном возвращении России на Евровидение исполнительный директор конкурса Мартин Грин заверил, что никаких переговоров с российским вещателем в настоящее время не ведется.

Об этом он заявил во время пресс-конференции перед гранд-финалом Евровидения 2026. По словам Грина, информация о возможном возвращении России была неверно истолкована в СМИ.

— Уважаемый коллега, видимо, прочитал в прессе несколько неверно истолкованные сведения. Поэтому позвольте мне высказаться совершенно четко. Никаких переговоров о возвращении российского вещателя на Евровидение не ведется. И никаких планов по этому поводу нет, — сказал директор конкурса, отвечая на вопрос одного из журналистов.

Что ранее сказал Мартин Грин о РФ

Накануне Грин дал комментарий британской радиостанции LBC, в котором заявил, что Россия “теоретически” могла бы вернуться в конкурс, если бы ее вещатель соответствовал правилам членства в Европейском вещательном союзе.

Сейчас смотрят

Он пояснил, что решение об отстранении России в 2022 году было связано не непосредственно с войной против Украины, а с вопросом независимости российской государственной телерадиокомпании ВГТРК от Кремля.

Слова Грина вызвали политический резонанс в Великобритании. В частности, депутат от Либерально-демократической партии Том Гордон назвал такую позицию моральной трусостью.

Критику также высказали другие британские политики, среди которых депутат от Лейбористской партии Джош Ньюбери. Они подчеркнули, что возможное возвращение России во время полномасштабной войны стало бы предательством союзников Украины.

Напомним, Россию отстранили от участия в Евровидении в 2022 году после обращения Суспільного в EBU. Последний раз страна участвовала в конкурсе в 2021 году.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.