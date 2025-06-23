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Взрывы в Белой Церкви: произошел пожар в клинике, есть погибшая и раненые

Нічна атака на Київську область 23 червня
Наслідки нічної атака на Київську область 23 червня 2025 року. Фото: ДСНС
Нічна атака на Київську область 23 червня
Наслідки нічної атака на Київську область 23 червня 2025 року. Фото: ДСНС
Нічна атака на Київську область 23 червня
Наслідки нічної атака на Київську область 23 червня 2025 року. Фото: ДСНС
Нічна атака на Київську область 23 червня
Нічна атака на Київську область 23 червня
Нічна атака на Київську область 23 червня

Взрывы в Белой Церкви Киевской области прогремели ночью 23 июня. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары, есть погибшая и раненые.

Последствия взрывов в Белой Церкви сегодня

Больше всего в результате комбинированной ночной атаки на Киевскую область пострадали Белоцерковский и Бучанский районы.

В частности, после взрывов в Белой Церкви повреждены четыре частных и один многоквартирный дом и предприятие.

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Кроме того, разрушено двухэтажное здание гостиницы, в котором находилась частная клиника ЦСМ. Спасатели эвакуировали шестерых тяжелобольных пациентов. Здесь продолжается ликвидация пожара на площади 1500 кв. м.

Погибла 67-летняя женщина, еще восемь ранены, среди них — двое работников ГСЧС, которые приехали на ликвидацию последствий атаки.

В Бучанском районе повреждены четыре частных дома и столько же автомобилей.

В Бориспольском — предприятие и двухэтажный дом.

По фактам военных преступлений начаты уголовные производства по ст. 438 УКУ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 216-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Нацполиция, ГСЧС

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