Взрывы в Белой Церкви: произошел пожар в клинике, есть погибшая и раненые
Взрывы в Белой Церкви Киевской области прогремели ночью 23 июня. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары, есть погибшая и раненые.
Последствия взрывов в Белой Церкви сегодня
Больше всего в результате комбинированной ночной атаки на Киевскую область пострадали Белоцерковский и Бучанский районы.
В частности, после взрывов в Белой Церкви повреждены четыре частных и один многоквартирный дом и предприятие.
Кроме того, разрушено двухэтажное здание гостиницы, в котором находилась частная клиника ЦСМ. Спасатели эвакуировали шестерых тяжелобольных пациентов. Здесь продолжается ликвидация пожара на площади 1500 кв. м.
Погибла 67-летняя женщина, еще восемь ранены, среди них — двое работников ГСЧС, которые приехали на ликвидацию последствий атаки.
В Бучанском районе повреждены четыре частных дома и столько же автомобилей.
В Бориспольском — предприятие и двухэтажный дом.
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