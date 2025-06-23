Вибухи в Білій Церкві: сталася пожежа у клініці, є загибла та поранені
Вибухи у Білій Церкві Київської області прогриміли вночі 23 червня. Зафіксовано численні руйнування та пожежі, є загибла та поранені.
Наслідки вибухів у Білій Церкві сьогодні
Найбільше внаслідок комбінованої нічної атаки на Київську область постраждали Білоцерківський та Бучанський райони.
Зокрема, після вибухів у Білій Церкві пошкоджено чотири приватні та один багатоквартирний будинок і підприємство.
Крім того, зруйновано двоповерхову будівлю готелю, в якому розташована приватна клініка ЦСМ. Рятувальники евакуювали шістьох тяжкохворих пацієнтів. Тут триває ліквідація пожежі на площі 1 500 кв. м.
Загинула 67-річна жінка, ще вісьмох поранено, серед них – двоє працівників ДСНС, які приїхали на ліквідацію наслідків атаки.
У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будинки та стільки ж автомобілів.
У Бориспільському – підприємство та двоповерховий будинок.
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