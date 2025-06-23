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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи в Білій Церкві: сталася пожежа у клініці, є загибла та поранені

Нічна атака на Київську область 23 червня
Наслідки нічної атака на Київську область 23 червня 2025 року. Фото: ДСНС
Нічна атака на Київську область 23 червня
Наслідки нічної атака на Київську область 23 червня 2025 року. Фото: ДСНС
Нічна атака на Київську область 23 червня
Наслідки нічної атака на Київську область 23 червня 2025 року. Фото: ДСНС
Нічна атака на Київську область 23 червня
Нічна атака на Київську область 23 червня
Нічна атака на Київську область 23 червня

Вибухи у Білій Церкві Київської області прогриміли вночі 23 червня.  Зафіксовано численні руйнування та пожежі, є загибла та поранені.

Наслідки вибухів у Білій Церкві сьогодні

Найбільше внаслідок комбінованої нічної атаки на Київську область постраждали Білоцерківський та Бучанський райони.

Зокрема, після вибухів у Білій Церкві пошкоджено чотири приватні та один багатоквартирний будинок і підприємство.

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Крім того, зруйновано двоповерхову будівлю готелю, в якому розташована приватна клініка ЦСМ. Рятувальники евакуювали шістьох тяжкохворих пацієнтів. Тут триває ліквідація пожежі на площі 1 500 кв. м.

Загинула 67-річна жінка, ще вісьмох поранено, серед них – двоє працівників ДСНС, які приїхали на ліквідацію наслідків атаки.

У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будинки та стільки ж автомобілів.

У Бориспільському – підприємство та двоповерховий будинок.

За фактами воєнних злочинів розпочато кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 216-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Вибухи у Києві 23 червня 2025

Джерело: Нацполіція, ДСНС

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