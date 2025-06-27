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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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На закупках краски и линолеума: в Укрзализныце разоблачили схему хищения на 15 млн грн

потяг Укрзалізниця
Фото: УНИАН

НАБУ и САП разоблачили преступную схему хищения на АО Укрзализныця на более 15 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Разоблачена схема хищения в Укрзализныце

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении пяти людям в присвоении более 15 млн грн при закупках краски и линолеума для Укрзализныци.

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По этому делу подозрения сообщены:

  • лицу, которое следствие считает организатором преступления;
  • двум представителям предприятий-поставщиков;
  • экс-заместителю филиала Центр обеспечения производства АО Укрзализныця;
  • менеджеру — начальнику отдела обеспечения материалами для эксплуатационной деятельности филиала ЦОП АО Укрзализныця.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Во время досудебного расследования выяснилось, что в 2022 году организатор схемы вместе с лояльными работниками филиала Центр обеспечения производства Укрзализныци обеспечил победу в тендерах нужным компаниям.

Если на конкурс подавалась посторонняя фирма или предлагала более низкую цену — его просто отменяли.

В дальнейшем между АО Укрзализныця и обществами-победителями заключались соответствующие договоры, при этом стоимость поставки красок и линолеума была значительно завышена.

Реализация схемы в течение сентября 2022 года — апреля 2023 года нанесла Укрзализныце ущерб на сумму более 15 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.

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Источник: САП

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