На закупках краски и линолеума: в Укрзализныце разоблачили схему хищения на 15 млн грн

НАБУ и САП разоблачили преступную схему хищения на АО Укрзализныця на более 15 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Разоблачена схема хищения в Укрзализныце

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении пяти людям в присвоении более 15 млн грн при закупках краски и линолеума для Укрзализныци.

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По этому делу подозрения сообщены:

лицу, которое следствие считает организатором преступления;

двум представителям предприятий-поставщиков;

экс-заместителю филиала Центр обеспечения производства АО Укрзализныця;

менеджеру — начальнику отдела обеспечения материалами для эксплуатационной деятельности филиала ЦОП АО Укрзализныця.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Во время досудебного расследования выяснилось, что в 2022 году организатор схемы вместе с лояльными работниками филиала Центр обеспечения производства Укрзализныци обеспечил победу в тендерах нужным компаниям.

Если на конкурс подавалась посторонняя фирма или предлагала более низкую цену — его просто отменяли.

В дальнейшем между АО Укрзализныця и обществами-победителями заключались соответствующие договоры, при этом стоимость поставки красок и линолеума была значительно завышена.

Реализация схемы в течение сентября 2022 года — апреля 2023 года нанесла Укрзализныце ущерб на сумму более 15 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.

Источник : САП

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