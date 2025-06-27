На закупках краски и линолеума: в Укрзализныце разоблачили схему хищения на 15 млн грн
НАБУ и САП разоблачили преступную схему хищения на АО Укрзализныця на более 15 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба САП.
Разоблачена схема хищения в Укрзализныце
Антикоррупционные органы сообщили о подозрении пяти людям в присвоении более 15 млн грн при закупках краски и линолеума для Укрзализныци.
По этому делу подозрения сообщены:
- лицу, которое следствие считает организатором преступления;
- двум представителям предприятий-поставщиков;
- экс-заместителю филиала Центр обеспечения производства АО Укрзализныця;
- менеджеру — начальнику отдела обеспечения материалами для эксплуатационной деятельности филиала ЦОП АО Укрзализныця.
Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Во время досудебного расследования выяснилось, что в 2022 году организатор схемы вместе с лояльными работниками филиала Центр обеспечения производства Укрзализныци обеспечил победу в тендерах нужным компаниям.
Если на конкурс подавалась посторонняя фирма или предлагала более низкую цену — его просто отменяли.
В дальнейшем между АО Укрзализныця и обществами-победителями заключались соответствующие договоры, при этом стоимость поставки красок и линолеума была значительно завышена.
Реализация схемы в течение сентября 2022 года — апреля 2023 года нанесла Укрзализныце ущерб на сумму более 15 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.