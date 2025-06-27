На закупівлі фарби й лінолеуму: в Укрзалізниці викрили схему розкрадання на 15 млн грн

НАБУ і САП викрили злочинну схему розкрадання на АТ Укрзалізниця на понад 15 млн грн.

Про це повідомила пресслужба САП.

Викрито схему розкрадання в Укрзалізниці

Антикорупційні органи повідомили про підозру п’ятьох людям у привласненні понад 15 млн грн під час закупівель фарби та лінолеуму для Укрзалізниці.

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За цією справою підозри повідомлені:

особі, яку слідство вважає організатором злочину;

двом представникам підприємств-постачальників;

ексзаступнику філії Центр забезпечення виробництва АТ Укрзалізниця;

менеджеру – начальнику відділу забезпечення матеріалами для експлуатаційної діяльності філії ЦЗВ АТ Укрзалізниця.

Дії усіх підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування з’ясувалося, що у 2022 році організатор схеми разом із лояльними працівниками філії Центр забезпечення виробництва Укрзалізниці забезпечив перемогу у тендерах потрібним компаніям.

Якщо на конкурс подавалася стороння фірма або пропонувала нижчу ціну – його просто скасовували.

У подальшому між АТ Укрзалізниця та товариствами-переможцями укладались відповідні договори, при цьому вартість постачання фарб та лінолеуму була значно завищена.

Реалізація схеми протягом вересня 2022 року – квітня 2023 року завдала Укрзалізниці збитків на суму понад 15 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Джерело : САП

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