Совершали диверсии на Укрзализныце и жгли авто ВСУ: задержаны 5 агентов России

Задержаны еще пятеро российских пособников, которые совершали диверсии на объектах Укрзализныци и жгли автомобили Вооруженных сил Украины в разных регионах.

Пятеро приспешников РФ совершали диверсии на УЗ и жгли авто ВСУ

Как сообщает Служба безопасности Украины, вместе с Национальной полицией задержаны приспешники РФ, которые выполняли заказ России в разных областях.

По информации СБУ, фигурантов дела завербовала РФ через Telegram-каналы по поиску “легких” денег.

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В СБУ рассказали, что в Запорожье задержан 36-летний житель, поджегший три внедорожника ВСУ, которые проходили техническое обслуживание после выполнения задач на Южном фронте.

По заданию России вскоре он должен был уничтожить Multivan, который украинские военные использовали для перевозки боевого снаряжения на передовую.

В Киевской области на горячем задержан житель столицы, который готовил сход грузового поезда с рельсов. Он планировал установить на пути тормозной стопор, отметили в Службе безопасности Украины.

В Тернопольской области задержаны двое жителей поселка Гусятин, которые подожгли кроссовер военнослужащего ВСУ.

В Харькове задержана женщина, которая ранее была осуждена за легкие телесные повреждения. По заказу России она сожгла релейный шкаф сигнальной установки Укрзализныци.

В СБУ отметили, что во время обысков у всех фигурантов изъяты доказательства сотрудничества с врагом.

Сейчас пятерым задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (Диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

По сообщению СБУ, фигуранты дела находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

Фото : СБУ

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