Вибухи в Запоріжжі: в одному з районів – пожежа
Унаслідок вибухів у Запоріжжі сьогодні, 1 липня, спалахнула пожежа в одному з районів міста.
Оновлено о 02:50. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи в Запоріжжі сьогодні, 1 липня: що відомо
Вибухи в Запоріжжі сьогодні, 1 липня, почали гриміти після першої ночі.
Спершу через загрозу ударних безпілотників оголосили повітряну тривогу всюди, окрім обласного центру.
Однак за 20 хвилин небезпека поширилася й на Запоріжжя.
Керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров підтвердив, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
За 10 хвилин до другої ночі додалася ще й загроза ударів швидкісними ракетами.
Ще за годину очільник ОВА додав, що внаслідок вибухів у Запоріжжі сталося займання в одному з районів обласного центру.
Наразі на місці працюють екстрені служби.
Інформацію про постраждалих уточнюють.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Іван Федоров
Фото: Іван Федоров