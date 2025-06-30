Вибухи в Запоріжжі: в одному з районів – пожежа

Унаслідок вибухів у Запоріжжі сьогодні, 1 липня, спалахнула пожежа в одному з районів міста.

Оновлено о 02:50. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі сьогодні, 1 липня: що відомо

Вибухи в Запоріжжі сьогодні, 1 липня, почали гриміти після першої ночі.

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Спершу через загрозу ударних безпілотників оголосили повітряну тривогу всюди, окрім обласного центру.

Однак за 20 хвилин небезпека поширилася й на Запоріжжя.

Керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров підтвердив, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

За 10 хвилин до другої ночі додалася ще й загроза ударів швидкісними ракетами.

Ще за годину очільник ОВА додав, що внаслідок вибухів у Запоріжжі сталося займання в одному з районів обласного центру.

Наразі на місці працюють екстрені служби.

Інформацію про постраждалих уточнюють.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

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