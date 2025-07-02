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Вибухи у Харцизьку Донецької області: детонує великий склад БК росіян

Вибухи у Харцизьку
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому місті Харцизьк Донецької області прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, лейтенант Андрій Коваленко.

Вибухи у Харцизьку Донецької області – які наслідки

Андрій Коваленко опублікував відеозапис, на якому можна побачити вибухову хвилю.

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– Великий склад БК (боєкомплектів, – Ред.) росіян у місті Харцизьк, Донецької області, на тимчасово окупованій території, – прокоментував відео Коваленко.

Харцизьк – це місто в Україні, розташоване у Донецькому районі. Його площа становить 19.3 кв. км.

Він є адміністративним центром Харцизької міської громади. Заснований у 1869 році.

За даними з відкритих джерел, хоча Харцизьк – це невелике місто, однак на його території раніше розташовувалося п’ять великих промислових підприємств.

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