Серед постраждалих – українці: у Німеччині перекинувся автобус Flixbus

У Німеччині на автодорозі А19 неподалік міста Ребель перекинувся туристичний автобус компанії Flixbus, який виконував рейс за маршрутом Копенгаген-Відень.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ у коментарі Фактам ICTV з посиланням на консульський відділ Посольства України в ФРН.

ДТП з автобусом Flixbus у Німеччині: чи були українці

Як повідомляється, на момент аварії в транспортному засобі перебувало 54 пасажири та двоє водіїв.

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Внаслідок ДТП з автобусом Flixbus у Німеччині 23 людей дістали травми. Серед них – четверо громадян України (2004, 2006, а також двоє осіб 2007 років народження).

Зокрема, українку 2007 року народження з кількома забоями та гематомами госпіталізовано до місцевої клініки.

Наразі її стан стабільний, повідомили у Посольстві України в ФРН. Вона проходить додаткове обстеження та планує виписатися з медичного закладу вже завтра, 5 липня.

Інших трьох постраждалих громадян України після огляду та надання необхідної медичної допомоги обіцяють забезпечити безкоштовними квитками для продовження подорожі.

Консульська посадова особа перебуває на контакті з постраждалими та місцевими правоохоронними органами, наголосили у МЗС, а справа перебуває на контролі установи.

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