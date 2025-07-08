Подполковник запаса работал на ФСБ: пытался создать сеть агентов в Сумской области

В Сумской области Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, который был подполковником запаса Сил обороны Украины.

После увольнения со службы в 2023 году он перешел на сторону врага и начал активно сотрудничать с ФСБ.

Подполковник запаса пытался создать сеть агентов РФ

Агент получал задания непосредственно от одного из руководителей пограничного управления ФСБ, который за эту операцию даже получил генеральское звание.

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Имея военный опыт и авторитет среди побратимов, подполковник шпионил вблизи линии фронта, собирая информацию о расположении украинских подразделений.

Предатель действовал отдельно от уже обезвреженной агентурной сети ФСБ, которую СБУ разоблачила в апреле этого года.

Он должен был сформировать в Сумской области новую шпионскую структуру из действующих и бывших военных.

По плану, после успешных собеседований кандидатов должны были переправлять на территорию РФ для дальнейшего инструктажа.

Оперативники СБУ задержали фигуранта именно на этапе подбора нового агента.

В настоящее время злоумышленнику объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 — — государственная измена в условиях военного положения и ч. 2 ст. 332 — незаконная переправка лиц через государственную границу.

Санкции предусматривают пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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