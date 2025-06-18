Марина Мелехова, редактор ленты
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СБУ разоблачила военнослужащего, который наводил ракеты на собственную часть
СБУ и ГБР разоблачили очередного крота, который передавал врагу координаты Сил обороны.
Работал на российские спецслужбы
Предатель передавал врагу данные о местонахождении техники, личного состава и координаты военных объектов.
Следствие установило, что он работал в той же части, по которой в дальнейшем был нанесен ракетный удар РФ. Между тем сам он находился в служебной командировке.
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В результате обысков у военнослужащего обнаружены доказательства его шпионской деятельности.
Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины — государственная измена в условиях военного положения.
Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Следствие продолжается.
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Источник: СБУ
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