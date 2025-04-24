Готували прорив ДРГ на Сумщину: СБУ затримала шпигуна РФ та його інформатора

Служба безпеки затримала на кордоні Сумщини ще двох ворожих пособників. Один із них – громадянин РФ, який проживає в Україні та нещодавно отримав завдання шпигувати за Силами оборони.

– Зловмисник готував прорив російських диверсійно-розвідувальних груп на територію Сумщини, – йдеться в матеріалах справи.

Задум ворога

Згідно з ворожим задумом, затримані сподівалися проникнути в північно-східний регіон України з боку Брянської області РФ.

Щоб спланувати маршрут руху ворожих ДРГ в обхід позицій Сил оборони, росіянин мав виявити локації українських військ на кордоні Шосткинського району.

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Для виконання цього завдання пособник загарбників залучив свого спільника, 60-річного місцевого безробітного, який очікував на захоплення регіону.

Під виглядом поїздок на риболовлю

Задокументовано, як під виглядом поїздок на риболовлю фігуранти об’їжджали прикордонну місцевість і приховано фіксували військові об’єкти. Під час розвідвилазок зловмисники також намагалися виявити місця ворожих прильотів і передати локації вогневого ураження до ФСБ.

Служба безпеки затримала злочинців на блокпосту, який вони намагалися перетнути після проведення дорозвідки біля пункту базування Сил оборони.

– На місці події в затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для збору розвідданих і комунікації з ФСБ, – ідеться в повідомленні.

До 12 років в’язниці

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років в’язниці.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Сумській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Джерело : СБУ

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