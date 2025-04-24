Готували прорив ДРГ на Сумщину: СБУ затримала шпигуна РФ та його інформатора
Служба безпеки затримала на кордоні Сумщини ще двох ворожих пособників. Один із них – громадянин РФ, який проживає в Україні та нещодавно отримав завдання шпигувати за Силами оборони.
– Зловмисник готував прорив російських диверсійно-розвідувальних груп на територію Сумщини, – йдеться в матеріалах справи.
Задум ворога
Згідно з ворожим задумом, затримані сподівалися проникнути в північно-східний регіон України з боку Брянської області РФ.
Щоб спланувати маршрут руху ворожих ДРГ в обхід позицій Сил оборони, росіянин мав виявити локації українських військ на кордоні Шосткинського району.
Для виконання цього завдання пособник загарбників залучив свого спільника, 60-річного місцевого безробітного, який очікував на захоплення регіону.
Під виглядом поїздок на риболовлю
Задокументовано, як під виглядом поїздок на риболовлю фігуранти об’їжджали прикордонну місцевість і приховано фіксували військові об’єкти. Під час розвідвилазок зловмисники також намагалися виявити місця ворожих прильотів і передати локації вогневого ураження до ФСБ.
Служба безпеки затримала злочинців на блокпосту, який вони намагалися перетнути після проведення дорозвідки біля пункту базування Сил оборони.
– На місці події в затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для збору розвідданих і комунікації з ФСБ, – ідеться в повідомленні.
До 12 років в’язниці
Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років в’язниці.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Сумській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.