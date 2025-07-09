Взрывы в Хмельницкой области: в одном из домов повреждены крыша и стены
Ночью 9 июля раздавались взрывы в Хмельницкой области, а именно в Хмельницком районе.
Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
Взрывы в Хмельницкой области сегодня, 9 июля: что известно
По его словам, ночью раздавались взрывы в Хмельницком районе — там в результате повреждены крыша и стены в одном из частных домов. Информации о пострадавших не поступало.
Сергей Тюрин подчеркнул, что позже даст информацию о результатах ночной работы нашей противовоздушной обороны в Хмельницкой области.
По данным командования Воздушных сил, ночью над Хмельницкой областью были зафиксированы вражеские ракеты и дроны. В частности, в 03:14 военные сообщили об ударном БПЛА над Хмельницким.
Этой ночью было громко в ряде областей Украины.
Так, 9 июля в Киеве были слышны работа ПВО и взрывы. Столицу атаковали вражеские ударные дроны.
Громко было и в Броварах, что в Киевской области. Там ранение получила женщина — она в больнице.
Утром россияне атаковали Херсон. Вражеские дроны ранили двух человек: 73-летний мужчина получил ранения лица, живота, ног и рук. У 47-летнего херсонца осколочные ранения головы и руки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Нацгвардія