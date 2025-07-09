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Взрывы в Хмельницкой области: в одном из домов повреждены крыша и стены

ППО

Ночью 9 июля раздавались взрывы в Хмельницкой области, а именно в Хмельницком районе.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Взрывы в Хмельницкой области сегодня, 9 июля: что известно

По его словам, ночью раздавались взрывы в Хмельницком районе — там в результате повреждены крыша и стены в одном из частных домов. Информации о пострадавших не поступало.

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Сергей Тюрин подчеркнул, что позже даст информацию о результатах ночной работы нашей противовоздушной обороны в Хмельницкой области.

По данным командования Воздушных сил, ночью над Хмельницкой областью были зафиксированы вражеские ракеты и дроны. В частности, в 03:14 военные сообщили об ударном БПЛА над Хмельницким.

Этой ночью было громко в ряде областей Украины.

Так, 9 июля в Киеве были слышны работа ПВО и взрывы. Столицу атаковали вражеские ударные дроны.

Громко было и в Броварах, что в Киевской области. Там ранение получила женщина — она в больнице.

Утром россияне атаковали Херсон. Вражеские дроны ранили двух человек: 73-летний мужчина получил ранения лица, живота, ног и рук. У 47-летнего херсонца осколочные ранения головы и руки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Нацгвардія

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