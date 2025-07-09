Вибухи у Хмельницькій області: в одному з будинків пошкоджено дах і стіни

Вночі 9 липня лунали гриміли вибухи у Хмельницькій області, а саме у Хмельницькому районі.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Вибухи у Хмельницькій області сьогодні, 9 липня: що відомо

За його словами, вночі лунали вибухи у Хмельницькому районі – там у результаті пошкоджені дах та стіни в одному з приватних будинків. Інформації щодо постраждалих не надходило.

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Сергій Тюрін наголосив, що пізніше дасть інформацію про результати нічної роботи нашої протиповітряної оборони на Хмельниччині.

За даними командування Повітряних сил, вночі над Хмельниччиною фіксувалися ворожі ракети та дрони. Зокрема, о 03:14 військові повідомили про ударний БпЛА над Хмельницьким.

Цією ночі було гучно у низці областей України.

Так, 9 липня роботу ППО та вибухи було чути у Києві. Столицю атакували ворожі ударні дрони.

Гучно також було й у Броварах, що у Київській області. Там поранення дістала жінка – вона у лікарні.

Зранку росіяни атакували Херсон. Ворожі дрони поранили двох людей: 73-річний чоловік дістав поранення обличчя, черева, ноги та руки. У 47-річного херсонця осколкові поранення голови та руки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Нацгвардія

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