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Взрывы в Броварах и районе: после массированной атаки в больнице – женщина с переломом

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Один человек пострадал при взрывах в Броварах и районе сегодня ночью 9 июля.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Взрывы в Броварах и районе сегодня ночью: что известно

Взрывы в Броварах и районе сегодня ночью стали следствием массированной атаки дронов.

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Угроза применения врагом ударных беспилотников в Киевской области длилась 7,5 часов.

Сирены в регионе сработали еще в 22:04 8 июля.

Вскоре в Telegram-каналах Броваров начали сообщать об активной работе противовоздушной обороны.

Уже после часа ночи стало известно, что из-за взрывов в Броварах и районе получила ранение 45-летняя женщина.

Пострадавшую госпитализировали в местную больницу.

По предварительным данным, у женщины – закрытый перелом грудной клетки.

Пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Миновала угроза для Киевской области в полшестого утра 9 июля.

Больше подробностей в областной военной администрации пока не сообщали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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