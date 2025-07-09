Взрывы в Броварах и районе: после массированной атаки в больнице – женщина с переломом
Один человек пострадал при взрывах в Броварах и районе сегодня ночью 9 июля.
Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Взрывы в Броварах и районе сегодня ночью: что известно
Взрывы в Броварах и районе сегодня ночью стали следствием массированной атаки дронов.
Угроза применения врагом ударных беспилотников в Киевской области длилась 7,5 часов.
Сирены в регионе сработали еще в 22:04 8 июля.
Вскоре в Telegram-каналах Броваров начали сообщать об активной работе противовоздушной обороны.
Уже после часа ночи стало известно, что из-за взрывов в Броварах и районе получила ранение 45-летняя женщина.
Пострадавшую госпитализировали в местную больницу.
По предварительным данным, у женщины – закрытый перелом грудной клетки.
Пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Миновала угроза для Киевской области в полшестого утра 9 июля.
Больше подробностей в областной военной администрации пока не сообщали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.